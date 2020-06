Un affaissement de terrain entraîne une entrave sur l'autoroute 10 Ouest

Il faudra prévoir vos déplacements si vous transitez par l'autoroute 10 à la hauteur de Marieville en raison d'un affaissement de terrain et d'un bris de route important. Du côté du ministère des Transports, difficile de savoir la durée exacte des entraves et la cause très exacte du bris de ce tronçon.

C'est à la hauteur du kilomètre 34, en direction Ouest et pour une «durée indéterminée».

Les travaux forcent la fermeture d'une voie sur 2 pour des travaux importants de voirie, surtout d'asphaltage.

Outre ce bris, on ne rapporte pas d'autres bris majeurs dans les dernières heures sur le réseau routier montérégien.

Des signaleurs pourraient être dépêchés sur place pour assurer la circulation.

Christian Fortin, porte-parole du ministère des Transport croit que les conditions météroologiques d'hier en soirée pourraient bien être en cause.

«Nous n'avons pas la nature exacte du bris mais tout semble indiquer que cela pourrait être à cause de la météo d'hier, ca reste à déterminer. On parle d'un trou assez imposant de 5 pieds de large. Le colmatage du trou et remblaiement se fait ce matin et c'est surtout la portion «asphalatage» qui sera importante aujourd'hui, voilà pourquoi c'est une fermeture pour une durée indéterminée» Christian Fortin, porte-parole ministère des Transports du Québec

Il faut savoir que les dernières heures n'ont pas été de tout repos pour les automobilistes dans la région, avec les pluies diluviennes d'hier.

Le secteur de Granby a particulièrement été touché avec des inondations par secteusr, des automobilistes ont aussi dû composer avec l'aquaplanage en Montérégie.

Certaines installations du réseau municipal ne fournissaient pas.

À Granby, les secteurs qui ont été inondés hier sont principalement ceux de la rue Fournier, de la rue Chapleau et de la rue Sainte-Thérèse.

Par ailleurs, au moment où la pluie intense sévissait, des citoyens ont été témoins d'un nuage «en entonnoir» près de Henryville, selon ce que l'on peut voir sur les médias sociaux.

Le phénomène a été observé vers 18h45, mais ce serait sans dommages matériels importants ou conséquences fâcheuses.