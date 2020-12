Un appareil novateur en Montérégie pour traiter les maladies respiratoires

3 hôpitaux de la Montérégie pourront compter sur de nouveaux appareils novateurs pour le traitement des maladies respiratoires et infections pulmonaires, dont celles reliées à la COVID-19.

Le Frequencer, développé au Québec par Dymedso, utilise des ondes acoustiques pour dégager les voies respiratoires en agissant sur les poumons et le mucus.

Les hôpitaux Pierre-Boucher de Longueuil, Charles-Le Moyne de Greenfield Park et Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe en recevront par le biais de leurs fondations.

C'est l'entreprise de technologies médicales Dymedso, qui vient de déployer 24 appareils Frequencer dans 12 établissements de santé de la province.



Entièrement développé au Québec, le Frequencer utilise les ondes acoustiques pour dégager les voies respiratoires et favoriser le drainage des bronches.

Il a été conçu pour être utilisé dans différents milieux de soins, que ce soit dans les centres hospitaliers, les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les résidences privées.

Le Frequencer est actuellement utilisé dans 53 pays, dont dans plusieurs centres hospitaliers universitaires et approuvé par Santé Canada et la FDA aux États-Unis.

L'urgentologue et directeur médical du Frequencer Docteur Simon Phaneuf explique la technologie

«On envoie une onde pour le dégagement des voies respiratoires, autour de 40 hertz, ca fait vibrer les bronches et les sécrétions peuvent être excrétées plus facilement. C'est un haut-parleur un peu spécial qui produit ce son, pour avoir la bonne forme d'ondes et la bonne fréquence. Il est facile à opérer en terme d'intensité. Son coût d'utilisation n'est pas très élevé. Il avait d'abord été développé pour la fibrose kystique, il était déjà dans certains hôpitaux au Québec. L'endroit où il est le plus utilisé est la Califiornie, comme quoi nul n'est prophète en son pays» Docteur Simon Phaneuf, urgentologue et directeur médical de Dymedso

Du temps pour le développement et des applications concrètes

Et il est déjà en utilisation pour la fibrose kystique.

Le Docteur Phaneuf est d'avis qu'il peut être très utile par-delà la COVID-19 et les problèmes respiratoires.

Et la technologie tend à se répandre de plus en plus au Québec.

«Il peut être utilisé pour toutes formes d'encombrement bronchique. Une fois la pandémie terminée, c'est un appareil qui peut être utilisé dans le post-opératoire. Et pour le petite histoire de l'appareil: c'est un jeune patient atteint de fibrose kystique qui s'était rendu dans un party, il était près d'un haut-parleur et avait la perception que ses voies respiratoires débloquaient avec les basse fréquences. Le procédé a depuis fait l'objet de recherches et d'une homologation. La technique est aussi utilisée en néonatalogie, pour dégager les poumons des bébés, plutôt que de taper sur le ventre ou la cage thoracique de l'efant. Même chose chez un aîné qui est frêle» Docteur Simon Phaneuf, urgentologue et directeur médical de Dymedso

Dymedso-Le Frequencer est une technologie qui utilise les ondes acoustiques à basse fréquence pour dégager les voies respiratoires