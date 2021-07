Un automobiliste grièvement blessé à Napierville: l'alcool en cause?

Un jeune de conducteur de 35 ans est dans un état critique mais stable après avoir été impliqué dans une collision en fin de semaine, à Saint-Cyprien-de-Napierville. Des prélèvements sanguins ont été faits puisque l'alcool pourrait être en cause, selon la Sûreté du Québec.

Vers 17h50, samedi, il circulait vers l'est sur le rang Grégoire et a perdu la maitrise de son véhicule pour aller heurter violemment un poteau électrique. La vitesse pourrait aussi avoir jouer un rôle contributif.

Personne d'autre n'a été impliqué mais il a été transporté à l'hôpital après avoir subi des blessures graves. Son état s'est stabilisé dimanche matin, confirme la Sûreté du Québec.

Avec les vacances qui battent leur plein et le fait que plus d'automobilistes sont présents sur les routes, le corps policier incite les citoyens à éviter de consommer de l'alcool ou des drogues avant de conduire.

En plus de vous voir décerner une interdiction de conduire, minimalement pour 1 an, votre véhicule est saisi et vous devrez payer une amende de 1000$. Tout cela en plus des risques de blessures aux autres usagers de la route.