Un avis d'ébullition à Saint-Jean en raison de la présence d'E. coli

À Saint-Jean-sur-Richelieu, vous êtes invités à faire bouillir votre eau au moins une minute jusqu'à nouvel ordre après que la Division eau potable a remarqué la présence d'E.coli dans l'eau, lors d'une analyse le 18 novembre.

Les résidents des secteurs Saint-Athanase et Iberville sont touchés jusqu’à nouvel ordre.

Cet avis touche aussi la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, puisqu’elle est desservie par le réseau d’aqueduc de la rive est.

L’eau doit être bouillie 1 minute avant d’être consommée.

Toutes les mesures sont prises pour préserver la santé des citoyens.

Le coordonnateur consultation publique et amélioration continue à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Sylvain Latour explique que des tests réguliers sont faits pour s'assurer de la qualité de l'eau.

«Lors de l'un des tests hebdomadaires qui sont effectués par notre équipe, nous avons détecté la présence de l'E. coli et nous demandons aux citoyens de faire bouillir l'eau pour une minute. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas la cause de sa présence et l'avis est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Des tests se feront de façon fréquentes pour un retour à la normale, on l'espère, dans les meilleurs délais»

-Sylvain Latour, Ville de Saint-Jean-sur Richelieu