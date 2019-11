Un bilan de mi-mandat sur fond de conflit à Saint-Jean-sur-Richelieu

L'heure est au bilan de mi-mandat pour les élus municipaux. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le climat de confrontation qui règne au conseil municipal ne s'apaise pas, même si deux ans ont passé.

Le maire Alain Laplante estime avoir tout de même réussi à mener à bien certains dossiers prioritaires avec son parti minoritaire. Il cite notamment la mise en place des services animaliers, la permission des poules urbaines et l'étude de l'interdiction des pesticides afin de développer la ville différemment.

« Malgré l'adversité au conseil municipal, on réussit quand même à réaliser nos engagements. Il faut dire que l'économie de la municipalité va extrêmement bien, des investissements records, un record au niveau des mises en chantier. Le budget de la ville est équilibré, on génère des surplus, ça va relativement bien. »

Dans les deux prochaines années, il souhaite continuer de plancher sur la protection des milieux naturels, des terrains de golf et des milieux agricoles, et bonifier les infrastructures sportives. L'implantation du compostage sera aussi un gros dossier pour 2020.

Avec le parachèvement à venir de l'autoroute 35 et l'arrivée future du REM, les élus des deux partis s'entendent pour dire qu'ils devront travailler ensemble pour le développement de Saint-Jean.

De son côté, le conseiller Yvan Berthelot de l'Équipe pour Saint-Jean, ou le Groupe des 9, se réjouit des réalisations menées par ses collègues et lui en deux ans, comme le referendum pour l'église Saint-Gerard-Majella, le Carrefour Saint-Eugène, le projet Évol et le parc des Parulines, à l'Acadie.

Depuis son élection en novembre 2017, les décisions du maire Alain Laplante sont loin d'avoir fait l'unanimité au sein du conseil municipal et les élus autour de la table peinent à s'entendre. Le magistrat a exercé une trentaine de droits de veto, bien plus que l'ensemble des villes réunies.

Rappelons qu'Alain Laplante est en appel de la suspension de 95 jours qui lui a été imposée par la Commission municipale du Québec, et la décision se fait toujours attendre. Cette saga a déjà couté 300 000 $ aux contribuables, et le maire se défend de dépenser abusivement les fonds publics. Il reconnait que ce sont des dépenses inutiles, mais se dit victime d'attaques, contre lesquelles il compte bien continuer à se défendre.

Le conseiller de l'Équipe pour Saint-Jean, Yvan Berthelot, se désole que la confrontation ne s'essouffle pas entre le maire et le Groupe des 9. Il déplore aussi le contexte difficile dans lequel les décisions se prennent. Le conseiller dit n'avoir vu aucune ouverture du maire à enterrer la hache de guerre, mais espère toujours un changement dans les prochaines années, pour le bien des contribuables.

« On a une espèce d'inertie au niveau commercial et industriel et c'est très dommage. L'Équipe pour Saint-Jean, il y a tout de même des projets qu'on veut mettre de l'avant au cours de la prochaine année. La desserte en eau potable, par exemple, le boisé Carillon et le parc Ronald-Beauregard, l'aéroport avec l'acceptabilité sociale de la communauté, bonifier le plan de conservation, appuyer le quartier sécurisé Alzheimer et bien sûr, réaliser des infrastructures sportives, comme des terrains de soccer. »

- Yvan Berthelot, conseiller du district 9 pour l'Équipe pour Saint-Jean