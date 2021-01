Un centre funéraire pour animaux domestiques pourrait ouvrir à Chambly

Les Montérégiens en deuil de leur animal de compagnie pourraient bientôt avoir accès à un centre de services funéraires de proximité, à Chambly, pour leur dire un dernier adieu. L'endroit pourrait ouvrir au milieu du printemps sur le boulevard de Périgny, moyennant toutes les autorisations.

Le centre commémoratif imaginé par l'entreprise Compagnons Éternels et ses partenaires se veut un endroit de recueillement et un service de crémation d'animaux domestiques à petite échelle. Il offrirait sensiblement les mêmes services qu'un centre funéraire pour humains, mais adaptés et destinés aux animaux. Il pourrait y avoir de cinq à six services funéraires par jour, tout au plus.

Le four utilisé pour la crémation ne sera pas plus gros qu'un four à pain artisanal et ne génèrera donc pas d'émanations importantes. Il sera opéré en conformité avec la réglementation du ministère de l'Environnement.

Pour limiter encore plus les impacts, l'emplacement choisi est tout près d'un complexe funéraire traditionnel, pour humains. L'acte de vente pour le bâtiment ciblé du boulevard de Périgny a été signé hier.

Ce projet, le Dr Pierre-Yves Anglaret y croit. Vétérinaire de formation, le promoteur est convaincu qu'un compagnon domestique qui nous quitte mérite ce respect. Ce genre de service aide également les propriétaires ou parents d'animaux avec leur deuil.

« Ce qui pouvait paraître un peu farfelu il y a une vingtaine d'années, où les gens souhaitaient faire enterrer ou incinérer leur animal, est devenu aujourd'hui quelque chose de tout à fait attendu et de tout à fait demandé, avec un souhait et une attention portés qui doivent être au niveau de l'attention qu'on porte pour les humains, finalement. [...] Ça les aide à traverser ce moment difficile et ça les aide à honorer la fin ou la dépouille de leur animal. » - Dr Pierre-Yves Anglaret, promoteur et vétérinaire

L'équipe a présenté le projet aux élus chamblyens la semaine dernière et estime avoir eu une belle écoute. Le conseil se prononcera ce soir en séance ordinaire sur la modification du règlement de zonage pour possiblement permettre l'incinération d'animaux domestiques dans ce secteur.

Gracieuseté Compagnons Éternels. L'accueil du centre funéraire pour animaux sera chaleureux.

Démystifier pour avoir l'approbation citoyenne

Une campagne de communication auprès de la population est également lancée, pour démystifier ce projet de proximité de ceux des entreprises spécialisées en incinération d'animaux à grande échelle. Un site web avec une trousse d'information est d'ailleurs déjà disponible en ligne.

Compagnons Éternels travaille sur le projet depuis un bon moment déjà et les plans sont presque prêts. Le bâtiment acheté aura besoin de rénovations et d'aménagements spécifiques pour répondre aux besoins.

« Il y aura des salles de recueillement, pour permettre un moment de quiétude important. Tout cela nécessite un peu de travail. Il y a des groupes de soutien qui existent. On veut pouvoir accueillir, disons une fois par mois, par exemple, cinq ou six personnes avec une professionnelle du deuil animalier, pourquoi pas. » - Dr Pierre-Yves Anglaret, promoteur

Le centre funéraire est un projet évalué entre 1,5 et 2 millions de dollars. Il devrait ouvrir au courant du printemps 2021, moyennant toutes les autorisations nécessaires. Dr Anglaret assure qu'aucun chantier ne débutera tant ces autorisations n'auront pas toutes été obtenues.

Compagnons Éternels est en opération depuis 2008 et possède déjà un tel centre à Rigaud, en Montérégie-Ouest. Il n'y a qu'une poignée de centres de ce genre au Québec.