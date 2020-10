Un chauffard ivre percute plusieurs véhicules sur l'autoroute 20 Ouest

Un chauffard a été arrêté hier soir après avoir percuté plusieurs véhicules sur l'autoroute 20 Ouest, près de Sainte-Hélène-de-Bagot, en Montérégie. Il pourrait faire face à plusieurs accusations.

L'homme âgé d'une vingtaine d'années circulait à très haute vitesse, les capacités possiblement affaiblies par l'alcool, peu après 18h.

L'un des véhicules percutés a fait des tonneaux, faisant deux blessés, dont une femme plus grièvement, mais on ne craindrait plus pour sa vie. Un homme a pour sa part subi des blessures mineures. Sa virée se serait étirée sur environ cinq kilomètres.

« Au total, c'est de trois à quatre véhicules qui auraient été percutés au passage sur l'autoroute 20 Ouest. Lorsque la voiture suspecte a finalement arrêté, le conducteur aurait pris la fuite à pied avec une bouteille d'alcool en main. » - Audrey-Anne Bilodeau, sergente porte-parole de la Sûreté du Québec

Des citoyens qui se sont arrêtés en voyant la scène ont maîtrisé l'homme jusqu'à l'arrivée des autorités.

Le suspect pourrait faire face à plusieurs accusations. Il a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement.