Un conducteur grièvement blessé après un accident sur l'autoroute 20 Est

Le conducteur d'une voiture impliquée dans une sortie de route suivi d'un impact avec viaduc a été blessé peu avant 11 heures sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Sainte-Hélène-de-Bagot. Une entrave de quelques heures a été nécessaire pour permettre le travail de reconstitution.

L'impact est survenu peu après 11 heures après que le conducteur d'un véhicule Nissan a fait une sortie de route pour ensuite percuter la base du pilier de béton dans le secteur.

Le conducteur d'une cinquantaine d'années a dû être transporté d'urgence dans les dernières heures et il fallait attendre la présence des reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec pour tenter d'établir ce qui s'est passé.

1 voie a été retranchée à gauche, à la hauteur du kilomètre 150, mais elle est maintenant rouverte depuis le milieu de l'après-midi.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, le conducteur était seul à bord lorsqu'il est sorti sur le terre-plein.

À cette heure-ci, on ignore toujours ce qui a pu causer l'impact, chose certaine aucun autre automobiliste n'a été impliqué.

«L'homme a percuté le pilier près du terre-plein, les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour le sortir du véhicule. Il a été grièvement blessé mais on ne craint pas pour sa vie. Qu'est-ce qui a pu contribuer à cette perte de contrôle? Nous tentons d'établir précisément ce qui s'est passé et pourquoi l'homme a terminé sa course dans le terre-plein.»

Ingrid Asselin, porte-parole Sûreté du Québec