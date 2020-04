Un CPE de Saint-Paul-d'Abbotsford donne des masques à l'hôpital de Granby

Une pénurie d'équipement médical pointe à l'horizon et l'appel à la solidarité du gouvernement Legault a été entendu en Montérégie en ce contexte de pandémie. Le CPE l'Amus'Ailes de Saint-Paul-d'Abbotsford a levé la main et offre gratuitement 240 précieux masques N-95 à l'Hôpital de Granby.

Les 12 boîtes de 20 masques que l'établissement avait en stock seront livrées aux travailleurs de la santé dès cet après-midi, afin qu'ils soient protégés contre la COVID-19.

Le CPE l'Amus'Ailes offre le service de garde d'urgence aux enfants des travailleurs des services essentiels en ce contexte de pandémie depuis le début. La directrice générale, Julie Tremblay, appelle donc à son tour d'autres entreprises à donner au suivant afin de protéger ses employés.

« Nos besoins se situent principalement au niveau des gants et tout ce qui est les produits pour l'entretien, notamment le gel désinfectant et l'eau de javel. Si jamais des gens en avaient, on serait preneurs. Nous, on prévoit en manquer dans les prochaines semaines, on voit les stocks s'écouler graduellement. C'est pour cette raison qu'on a besoin de la générosité des gens, pour être en mesure d'offrir le service d'urgence de façon sécuritaire aux enfants et d'assurer la sécurité et la santé de nos employés. »

- Julie Tremblay, directrice du CPE