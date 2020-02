Un duo de voleurs père-fils épinglé à Longueuil

Le Service de police de Longueuil vient d'élucider une série de vols par effraction avec l'arrestation d'un présumé uo père-fils de voleurs. Il n'est pas exclu que d'autres dossiers soient autorisés par la Direction des poursuites criminelles et pénales.

Depuis novembre 2019, une série de vols par effraction perdurait dans le quadrilatère du Chemin de Chambly, de la rue Préfontaine, du Boulevard Curé-Poirier Ouest et de la rue Saint Laurent à Longueuil

Sylvain et Alexandre Frigault, 55 et 19 ans respectivement, procédaient généralement de la même façon: ils fracassaient une porte ou fenêtre de la maison et dérobaient bijoux, biens de valeur et matériel informatique

Une surveillance accrue du secteur a été faite du secteur et les policiers ont pu épingler les 2 voleurs, qui se déplacaient généralement à pied

À ce jour, 5 dossiers sont autorisés par le DPCP au tribunal à Longueuil mais il pourrait y en avoir d'autres.

Une partie des biens a été remise aux personnes concernées.

Si vous reconnaissez les deux hommes ou pouvez faire progresser l'enquête des policiers, vous pouvez contacter la Ligne Azimut de la police au 450-646-8500.