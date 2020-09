Un espace de choix pour les enfants ayant un handicap à Saint-Hyacinthe

C'est une première en Montérégie: le parc Sacré-Coeur nouvellement inauguré à Saint-Hyacinthe permettra à des jeunes de la communauté et de l'École René-Saint-Pierre vivant avec un handicap d'avoir accès à un environnement entièrement adapté à leurs besoins.

La directrice du Centre de services scolaires Caroline Dupré de même que le directeur de l'école Eric Ouellet ont présenté le fruit des travaux des derniers mois pour les infrastructures qui serviront tant aux élèves handicapés de l'école René-Saint-Pierre qu'aux jeunes de la communauté.

Le parc est installé directement au coin du boulevard Laframboise et de la rue Papineau, au coeur du quartier Sacré-Coeur.

Il a été nommé ainsi en mémoire du tragique incendie du Collège Sacré-Coeur de 1938, une promesse faite le maire Claude Corbeil pour commémorer cet événement historique qui a fait 46 décès.

Le maire confirme aussi que la Ville créera un espace commémoratif derrìère le parc, en mémoire de l'incendie le plus meurtrier de l'histoire maskoutaine .

Il s'agit d'un investissement d'environ 1,7 millions de dollars auquel la Ville et le Centre de services ont grandement participé. Il est aussi ouvert à la population en général.

Jean-François Desaulniers-Tout a été pensé au Parc Sacré-Coeur pour que ce soit un milieu inclusif

Le parc comporte des sentiers asphaltés pour les jeunes en fauteuil roulant, des modules qui amènent une stimulation tactile, motrice, cognitive et sensorielle.

Et comme quoi l'éducation n'est pas que l'affaire des centres de services scolaires ou du ministère de l'Éducation: c'est un partenariat scolaire, municipal, gouvernemental et privé qui ont permis de voir ce parc voir le jour.

Plus d'une trentaines d'organismes et entreprises et personnes y contribuaient financièrement au cours des années.

Le directeur actuel de l'École René Saint-Pierre, Éric Ouellet et l'ex-directeur Pierre Gosselin ont tenu à souligner la mobilisation de plussieurs acteurs pour la concrétisation du projet.

Pour l'initiateur du projet, Pierre Gosselin, «côtoyer la différence, c'est s'enrichir», un avis partagé par l'actuel directeur de l'école Éric Ouellet

«Ca fait au moins 5 ans que nous travaillons sur le projet. Il y a des modules où on répond à tous les besoins des jeunes ayant des besoins particuliers. Avant nous bloquions la rue et les jeunes jouaient mais l'ajout de modules, d'un emplacement gazonné de très grande qualité viennent en faire un espace de choix. Et c'est une démarche possible grâce à plusieurs partenaires comme la Ville, c'est ce qui est beau avec ce nouveau parc» Eric Ouellet, directeur École René-Saint-Pierre

Il faut savoir que le Club Rotary de Saint-Hyacinthe a aussi été un partenaire de la première heure de ce projet dans la mise sur pied de plusieurs collectes de fonds. Et tout a été pensé dans le moindre détail pour en favoriser l'accessibilité universelle.

«Le parc a été réalisé avec l'apport d'experts et tout est choisi en fonction des besoins spécifiques. Le choix des couleurs est important, il y a des endroits où c'est sonore, d'autres modules où on stimule la motricité, il y a des balançoires où il y a des sangles pour les enfants qui auraient moins de «tonus». De plus, les sentiers pour promener les jeunes handicapés en fauteuil roulant sont un ajout majeur: les gens peuvent prendre des marches dans des sentiers sécuritaires et bien définis. C'est une excellente nouvelle pour les élèves de l'École René-Saint-Pierre et pour la communauté» Caroline Dupré, directrice générale Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

Jean-François Desaulniers-Le nouveau parc Sacré-Coeur est parfaitement adapté à la réalité des jeunes ayant des besoins particuliers