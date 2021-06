Un étrange camion orchestre de passage à Saint-Jean et en Montérégie

Les Johannais et Montérégiens pourront apercevoir aujourd'hui un très étrange «camion orchestre» à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Chambly et le long du Chemin des Patriotes à St-Jean-sur-Richelieu. C'est une façon d'offrir des prestations musicales au public et de l'art vivant aux gens même si les règles ne permettent pas de divertissement à grande échelle.

Le projet Angélus de l'Orchestre d'hommes orchestres consiste à reconvertir un camion 1963 en une installation musicale ambulante qui se rend au Festival d'arts vivants de Montréal.

Il est parti de Québec le 28 mai, a emprunté plusieurs routes du Québec dont celles de la Montérégie.

Le collectif de musiciens roule à 20 kilomètres et performera dans la camionnette, qui est 100% autonome en électricité.

L'ancien camion de laitier est muni de 12 haut-parleurs indépendants, ce qui lui confère beaucoup de coffre.

Nadine Lizotte est coordonnatrice de L'Orchestre d'hommes orchestres et nous parle de la démarche, qui vise avant tout à piquer la curiosité et divertir les populations.

«Généralement, nous présentons des spectacles dans les théâtres. Nous sommes un collectif, nous avons composé des pièces et elles sont «spacialisées» dans les hauts-parleurs, dans un camion de laitier et l'on promène notre poésie et du bonheur. La réaction des gens est incroyable, parfois ils n'attrapent que 30 secondes mais ils sont fascinés. C'est un projet de 10 jours. Nous partons de Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Antoine, Beloeil, Chambly, nous passons sur le Chemin des Patriotes vers Saint-Jean-sur-Richelieu». Nadine Lizotte, coordonnatrice L'Orchestre d'hommes orchestres

Et le camion sera à Montréal toute la fin de semaine pour sillonner quelques arrondissements