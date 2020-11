Un «Flash tes lumières» bien spécial devant le CHSLD Sainte-Croix

L'éclosion de COVID-19 qui frappe le CHSLD Sainte-Croix de Marieville est loin d'être facile: l'événement «Flash tes lumières» est de retour pour ramener le moral des travailleurs et résidents à l'intérieur des murs, cette fin de semaine.

Ce dimanche à 18 heures, les pompiers de Marieville se feront entendre et voir avec leurs sirènes de camions devant l'établissement et applaudiront les résidents et membres du personnel, qui se distinguent depuis le début de la pandémie dans un contexte sanitaire qui s'est envenimé depuis septembre.

37 cas sont toujours actifs au sein des usagers et 31 employés sont également atteints ou en retrait préventif.

L'éclosion a aussi emporté 25 résidents depuis septembre et elle ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors que la gestionnaire locale a été relevée de ses fonctions, il semble qu'un bris d'équipement au laboratoire d'analyse des tests pendant quatre jours a notamment contribué à empirer l'éclosion.

La mairesse Caroline Gagnon espère en faire un événement de solidarité et de soutien moral pour passer à travers la crise.

Les pompiers de Marieville avaient participé au mouvement en mai dernier en visitant quelques résidences pour personnes âgées du territoire pendant trois semaines consécutives.