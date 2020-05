Un fraudeur menacant recherché par le Service de police de Longueuil

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a besoin de vous pour identifier un suspect impliqué dans une fraude et qui l'aurait fait sous le coup de menaces. Tout laisse croire qu'il aurait fait «au moins» une victime mais peut-être plus puisqu'il opère toujours selon le même modus operandi.

À la mi-février, l'homme de plus ou moins 23 ans aurait convaincu au moins une victime dans l'arrondissement de lui confier ses renseignements personnels afin d'ouvrir des comptes bancaires pour ensuite obtenir de l'argent frauduleusement.

Le montant de la fraude n'est pas établi par le Service mais elle serait substantielle.

Des menaces auraient alors été proférées quand la victime a voulu se soustraire du stratagème de fraude.

Selon le Service de police de Longueuil, il se fait généralement surnommer "Golden" et agirait seul.

Le Service rappelle que peu importe le stratagème, les occasions trop «faciles» de faire de l'argent sont généralement des arnaques qu'il faut éviter, comme on le voit malheureusement dans ce cas.

On pense qu'il pourrait avoir fait d'autres victimes potentielles.

L'agent Jean-Pierre Voutsinos explique

«Sa façon d'agir, son comportement laissent croire qu'il pourrait avoir fait plus d'une victime même si nous ne pouvons le confirmer pour l'instant. Il a déjà réussi à extorquer les renseignements personnels d'une victime, il s'est fait menacant avec elle après les faits et a pu ouvrir des comptes bancaires et retirer des sommes. Nous pensons que, dans ses échanges, il puisse utiliser le nom de «Golden». Nous invitons les gens à ne jamais céder au chantage dans de telles situations et à nous contacter s'ils ont de l'information»

Agent Jean-Pierre Voutsinos, porte-parole Service de police de l'arrondissement de Longueuil