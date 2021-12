Un frigo libre-service à Saint-Bruno-de-Montarville

Dans le but de contrer le gaspillage alimentaire, un frigo libre-service a été installé au centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville. L'initiative permet dès maintenant à la population de se procurer gratuitement des denrées.

Ce projet-pilote sera déployé jusqu'en avril. Il est rendu possible grâce à une entente conclue avec le collectif citoyen A-Bombance collective (ABC nourrir).

Les excédents de différents restaurants et commerces locaux spécialisés sont récupérés puis placés dans le frigo. Il peut s'agir par exemple de pain dont la date de péremption est imminente, de fruits et légumes flétris.

En plus de réduire le gaspillage alimentaire et de prôner le développement durable, ce projet se fait dans un esprit d'entraide et de solidarité. N'importe qui peut passer prendre ce qu'il veut. L'accès au frigo libre-service suit l'horaire du centre communautaire.

Selon Recyc-Québec, le tiers des aliments produits est perdu ou jeté.