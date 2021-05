Un homme de 85 ans de Saint-Constant retrouvé en Ontario

La Sûreté du Québec confirme avoir retrouvé Roland L’Heureux, sain et sauf dans les dernières heures en Ontario. L'homme de 85 ans de St-Georges-de-Clarenceville avait été vu pour la dernière fois jeudi, vers 15h30. Il se trouvait à l’intersection des rues Vincent et Ste-Catherine, à St-Constant. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'aîné mesure 1,73 m (5' 7''), pèse 95 kg (209 lb), a les cheveux gris et les yeux bruns. Il porte des lunettes de vision. Au moment de sa disparition, il portait un chandail de laine vert et gris, un pantalon vert, une casquette de couleur bleu marin, et des chaussures noires.