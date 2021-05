Un homme de 85 ans porté disparu à Saint-Constant

L’aide du public est sollicitée pour tenter de retrouver Roland L’Heureux. L'homme de 85 ans de St-Georges-de-Clarenceville a été vu pour la dernière fois jeudi, vers 15h30. Il se trouvait à l’intersection des rues Vincent et Ste-Catherine, à St-Constant. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'aîné mesure 1,73 m (5' 7''), pèse 95 kg (209 lb), a les cheveux gris et les yeux bruns. Il porte des lunettes de vision. Au moment de sa disparition, il portait un chandail de laine vert et gris, un pantalon vert, une casquette de couleur bleu marin, et des chaussures noires.

M. L'Heureux se déplacerait avec son véhicule, un Hyundai Accent 2016 noir, immatriculé X06 KPE.

Toute personne qui apercevrait Roland L’Heureux doit communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être transmise confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.