Un homme menaçant arrêté à Saint-Jean après une longue intervention

Importante intervention policière dans un immeuble à logements de la rue Saint-Georges, cet avant-midi, dans le quartier Saint-Lucien de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un homme qui menacait les policiers et sa conjointe a été arrêté ce matin et reste détenu, en attendant d'être accusé de voies de faits et de bris de conditions notamment.

L'homme de 37 ans qui aurait menacé sa conjointe dans une résidence de la rue Bouthillier Sud a été d'abord arrêté par les policiers vers 2h30 pour voies de faits et a été remis en liberté.

Il avait des conditions à respecter mais est retourné se barricader à son appartement de la rue Saint-Georges, tenant des propos menaçants pour lui-même et les policers.

La rue a été fermée entre les rues Lafontaine et Black jusque vers 11h

Le périmètre est levé après que l'homme se soit rendu, sans violence­.

Il s'expose à plusieurs chefs d'accusations dont voies de faits comme l'explique le sergent Jeremie Levesque.