Un homme périt dans un accident de moto à Saint-Marc-sur-Richelieu

Un motocycliste de 43 ans de Saint-Amable a perdu la vie dans une sortie de route hier soir, à Saint-Marc-sur-Richelieu.

L'accident est survenu vers 20h45 sur la montée de Verchères, à l'intersection avec le Rang des Quatorze.

L'homme et une femme faisaient alors une balade et se suivaient, chacun sur leur motocyclette, quand l'homme a perdu le contrôle.

L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Il a succombé à ses blessures. La dame a aussi été conduite au centre hospitalier pour ses blessures mineures et a subi un choc nerveux.

La SQ enquête pour éclaircir les circonstances de l'accident. Le bilan des accidents à moto est plutôt noir cette année.

A man was taken to a hospital in critical condition after losing control of his motorcycle Wednesday night on Montée de Verchères in St-Marc-Sur-Richelieu. @CTVMontreal pic.twitter.com/MRXA2EXeG3