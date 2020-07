Un homme qui cherchait des balles de golf dans un étang se noie

Un homme qui cherchait des balles de golf perdues a été découvert sans vie dans un étang du Club de golf de la Vallée-du-Richelieu de Sainte-Julie. La Régie de police Richelieu-Saint-Laurent a ouvert une enquête afin de savoir ce qui s'est passé très exactement.

C'est sa conjointe qui avait signalé son absence à la Régie de police Richelieu St-Laurent dimanche et c'est lundi matin que sont corps était retrouvé inerte dans l'étang en question.

Selon l'hypothèse des policiers, Michel Guy Béland, 65 ans s'était rendu sur place de nuit avec un équipement de plongée, dans l'eau du lac du parcours Rouville. Sa voiture a été retrouvée dans le stationnement dans les heures suivant le signalement.

La Régie de police Richelieu-Saint-Laurent souligne que ce n'est pas la première fois que des gens tentent de récupérer des balles de la sorte.

Il semble que depuis quelques années, certains adeptes de golf fassent parfois ce type de recherches hasardeuses, parfois de nuit et que les balles sorties de ces étangs sont destinées au marché de la revente.

Des entreprises font déjà ce travail

Indépendamment du cas de cet homme, il y a déjà des entreprises spécialisées dans la récupération de balles et qui le font avec différents moyens techniques.

Certaines entreprises peuvent le faire en plongée sous-marine pour un étang de 5 pieds de profondeur et plus, en cueillette à la main pour les lacs de 5 pieds et moins et les abords de lac et dans certains cas, lorsque le lac est trop creux, la cueillette est aussi faite à la machine.

D'ailleurs, dans un communiqué le Club de golf écrit que «cela s'est fait sans autorisation puisque des agences s'occupent généralement de travail. Le Club offre aussi ses plus sincères condoléances à la famille».