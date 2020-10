Un immeuble à logements ravagé par les flammes à Greenfield Park

Des travaux de rénovation seraient à l'origine de cet incendie majeur qui a ravagé un immeuble de 46 logements dans l'arrondissement de Greenfield Park, à Longueuil, hier en fin d'après-midi.

Le feu s'est rapidement propagé par le toit. Quatre logements sont complètement détruits et plusieurs autres ont été endommagés par l'eau et la fumée. Le Service des incendies de Longueuil évalue les dommages à plus d'un demi-million de dollars.

Tous les locataires du bâtiment, situé au 1640 rue Victoria, ont pu évacuer à temps. La cinquantaine de résidents a été prise en charge dans un autobus du Réseau de transport de Longueuil pendant l'intervention et par la Croix-Rouge ensuite.

« Vers 15h24, nous avons eu l'appel. Nous [avons été] en mode attaque puisque le feu [était] en progression. On peut déjà estimer les pertes à plusieurs centaines de milliers de dollars. On parle d'un incendie majeur, les gens ont tous été évacués, personne n'a été blessé et ils sont en sécurité. » - Stefan Difruscia, chef aux opérations du Service incendie de Longueuil

Un important panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Les pompiers de Longueuil ont été aidés de leurs confrères de plusieurs municipalités.

Le courant est rétabli ce matin alors que plus de 2000 clients d'Hydro-Québec étaient privés de courant en soirée en raison de l'incendie.

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, Étienne Phénix et Audrey Folliot, journalistes Bell Média)

Élisabeth Gosselin. Un imposant panache de fumée est visible depuis Montréal.

Patricia Demers. Les pompiers s'affairent à éteindre le brasier qui s'est propagé au toit.