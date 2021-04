Un important point de vente de stupéfiants démantelé à Châteauguay

2 hommes dans la vingtaine seront interrogés à Châteauguay en lien avec une importante saisie de stupéfiants dans une résidence la rue Gauthier, ce matin. L'intervention est du Service de police est toujours en cours mais tout indique qu'il s'agissait d'un important point de vente de stupéfiants.

Depuis novembre 2020, il s’agit de la 3e opération policière liée au trafic de stupéfiants sur le territoire par les policiers de Châteauguay mais les policiers n'excluent pas d'autres frappes prochainement.

Les 2 hommes sont détenus et on ignore s'ils sont connus des services policiers.

Du cannabis, des comprimés (qui seront analysés) et du tabac de contrebande ont déjà été saisis.

Jenny Lavigne est porte-parole du Service de police de Châteauguay

Par ailleurs, il ne faudra pas s'étonner de voir des barrages policiers et plus de surveillance des policiers pendant le long congé de Pâques notamment en Montérégie, tant du côté des services municipaux que de la Sûreté du Québec.

De nombreuses opérations en sécurité routière sont prévues par rapport à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et aux facultés affaiblies par la drogue et l'alcool.

Par contre, les policiers verront aussi à s'assurer du respect du couvre-feu par des barrages.

«C'est une opération nationale mais nous aurons plus d'effectifs à Châteauguay, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore. Il y aura des contrôles routiers pour le couvre-feu , patrouilles ciblées dans les quartiers, les commerces et détection de rassemblements dans les parcs et les endroits publics. Nous sommes à un moment critique et espèrons que les citoyens respecteront les consignes»

Jenny Lavigne porte-parole Service de police de Châteauguay