Incendie à la Cidrerie Michel Jodoin: reprise des activités le 7 janvier

Un incendie a fait pour plus de 75 000$ à la Cidrerie Michel Jodoin de Rougemont mardi après-midi vers 13h30. Aucun élément criminel n'est en cause et la direction annonce même une reprise de ses activités dès ce matin, 9 heures.

Personne n’a été blessé et les personnes qui étaient sur place ont pu évacuer le site rapidement avant que les flammes ne s'étendent.

Le feu à l'intérieur se serait d'abord propagé à l'intérieur d'une partie du toit surplombant un distillateur, selon La Voix de l'Est.

Une trentaine de pompiers de Rougemont, Saint-Césaire et Marieville ont pu contenir les flammes à une seule section du bâtiment principal mais il a fallu près de 6 heures pour circonscrire les flammes.

Le chef des pompiers de Rougemont Patrick Brodeur explique que le brasier serait de cause électrique.

Voilà que la direction indique que le vent léger du nord au moment de l'incendie a permis de limiter les pertes et aucune autre section de la Cidrerie n'a été touchée, ce qui facilite la reprise rapide des opérations.

La boutique et l'usine n'ont pas été affectés par le feu et la rapidité d'intervention a permis de limiter la propagation, ce qui fait que les clients peuvent revenir en boutique dès aujourd'hui.

Par contre, des équipes sont à pied d'oeuvre pour réparer les dommages.

La Cidrerie est une institution en Montérégie: sa direction avait investi, en juillet 2020, dans une boutique modernisée avec des étagères illuminées, des comptoirs de quartz et avait aussi lancé un nouveau site transactionnel pour faciliter les ventes de cidres et spiritueux pour les consommateurs, dans le confort de leur foyer.

Les Sentiers Jean-Baptiste-Jodoin, à proximité de la cidrerie, demeurent accessibles entre 9 heures et 15 heures moyennant une contribution de 3$ et permettent aux gens de prendre l'air sur plus de 3,6 kilomètres dans la montagne.