Un incendie majeur emporte une partie du centre-ville de Farnham

Trois commerces et une dizaine de logements du centre-ville de Farnham ont été ravagés par les flammes hier, emportant ainsi un important pan de l'histoire de la ville et envoyant des résidents à la rue.

Le brasier s'est déclaré vers 10h30 sur la rue Principale et a emporté le Resto Pub Irlandais Shillelagh, Bijouterie Marc Robitaille et le magasin L'Équipier.

Tous les immeubles, des bâtiments historiques, sont des pertes totales. On parle d'au moins un million de dollars de dommages, selon le capitaine intérimaire du service incendie de Farnham, Steve Joncas.

Une vingtaine de personnes se retrouvent également sans logement. La Croix-Rouge les a pris en charge pour 72 heures, mais ils auront des besoins à plus long terme.

Facebook Daniel Beauregard. Une bijouterie a notamment été détruite par les flammes à Farnham.

L'aide s'organise

La Ville de Farnham travaille à mettre en place un guichet unique pour mieux organiser l'aide aux sinistrés de l'incendie d'hier, au centre-ville. Une page Facebook devrait être créée au courant de la journée.

Le maire, Patrick Melchior, s'est dit attristé de la situation, qu'il qualifie de tragédie. Même s'il envisage déjà la reconstruction du centre-ville, le maire veut d'abord aider les êtres humains affectés par ce drame.

« Pour tous les gens qui veulent aider, soit donner du temps bénévolement, donner des sous, des denrées, ce qu'on veut faire, c'est avoir un guichet unique pour pouvoir redistribuer les choses à faire. Je pense que c'est beaucoup au niveau des logements pour le moment. Je suis fier de la population farnhamienne, c'est incroyable comment les gens veulent aider. [...] C'est des bâtiments historiques et tout. Pour le futur, c'est peut-être l'occasion de dire, comment on repense cette partie-là du centre-ville. Ce n'est pas seulement le conseil de ville qui va décider, on va regarder avec les propriétaires des bâtiments en place. C'est clair qu'on ne veut pas perdre l'ADN de ce centre-ville. » - Patrick Melchior, maire

De l'aide pourra être apportée à travers la Fondation du Maire, les épiciers IGA et Metro amassent aussi les denrées et le Centre d'action bénévole fera la distribution. Les députés provinciaux du secteur ont été contactés par le maire et pourraient aussi offrir du soutien.

Plus de 70 pompiers de huit municipalités se sont relayés pour éteindre le feu. Ils ont commencé à prendre le dessus sur les flammes vers 15h et ont terminé l'extinction vers 20h.

« À notre arrivée, le feu s'était déjà propagé dans l'entretoit, et quand on a essayé d'enrayer la propagation, les flammes étaient déjà à gauche et à droite dans les bâtiments adjacents », a relaté le capitaine intérimaire du service incendie de Farnham, Steve Joncas.

Un pompier a été victime d'un coup de chaleur, mais s'est vite rétabli et a pu poursuivre l'intervention.

Des inspecteurs se rendront sur place aujourd'hui pour tenter de déterminer la cause du brasier, mais il pourrait s'agir d'un bris électrique.

Crédit: Guy Bonneau photographe