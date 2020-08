Un jeune homme de 17 ans manque à l'appel à Longueuil

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Maxime Martin, âgé de 17 ans et a besoin de vous pour le localiser. Les policiers et sa famille s'inquiètent de sa santé et sa sécurité.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois, le 11 août 2020 vers 13 h 10, à Longueuil.

Il se déplace à pied et pourrait se trouver sur la Rive-Sud ou à Montréal, aux abords des ponts, selon les observations des policiers.

Sa famille et ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Maxime Martin mesure 1 mètre 71, il pèse environ 125 livres, a les cheveux bruns, il a un perçage à la lèvre inférieure. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait un pantalon noir, un chandail avec un portrait de Bob Marley et une veste à l'effigie de Bob L'Éponge.

Toute personne apercevant Maxime Martin est priée de contacter le 911 immédiatement.