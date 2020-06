Un Maskoutain de 43 ans arrêté pour agression sexuelle et trafic de drogue

Réjean Sauvé, un homme de 43 ans de Saint-Hyacinthe est accusé d'agression sexuelle et de possesion de stupéfiants après avoir été appréhendé le 8 juin. Ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui ont procédé à son arrestation et il a comparu le jour même.

Sauvé a comparu au palais de justice de Saint-Hyacinthe et a été accusé d'agression sexuelle, pour des événements survenus entre 2017 et 2019.

Selon ce que l'on a pu apprendre, il a été éducateur spécialisé à l'organisme Les Anges du Développement à Saint-Hyacinthe où l'on offre notamment des entrainements par intervalle à haute intensité.

Il y aurait une victime à ce jour et il était visé par un mandat d'arrestation à cet égard depuis un certain temps.

Il a également été accusé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, ainsi que possession de cannabis illicite, après une saisie à son domicile.

On parle ici de plus de 3300 comprimés de stupéfiants qui doivent être analysés et quelques grammes de cannabis

Il demeure détenu dans l'attente de son enquête pour sa remise en liberté qui aura lieu demain, 12 juin.

Après une enquête, les policiers ont aussi saisi du matériel informatique et divers stupéfiants.

La porte-parole de la Sûreté du Québec Ingrid Asselin explique que l'enquête se poursuit et que l'aide du public est demandée.