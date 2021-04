Un mécanicien de 49 ans porté disparu à Brossard

Le public est sollicité pour tenter de localiser Martin Boyer, un homme de 49 ans qui a été vu pour la dernière fois à Brossard.

L'homme à la peau blanche de 1,68 m (5'6'') et de 82 kg (181 lb), se déplacerait dans son Chevroloet Colorado 2020 gris immatriculé 222 CPM. La remorque grise de son entreprise, immatriculée RM1339G, y serait attachée. On peut y lire «Service de pneus mobile Boyer».

Il a les cheveux et les yeux bruns, et s'exprime en français. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon et un chandail bleu marin, ainsi que des bottes de travail noires.

Toute personne apercevant Martin Boyer est priée de contacter le 911 immédiatement.