Un mois d'octobre haut en couleurs à Saint-Jean-sur-Richelieu

L’oeuvre interactive internationale Roseaux est installée sur la partie gazonnée entre la rue Richelieu et la place du Quai. Une expérience sensorielle fera voyager dans un univers complètement éclaté en son et lumière.

L’événement Mon Vieux-Saint-Jean la nuit ne pouvant se tenir encore cette année en raison des mesures sanitaires actuelles, il fait place à Mon Vieux-Saint-Jean Haut en Lumière. Tout le mois d’octobre, un aménagement lumineux éphémère, dans des tons de bleu et mauve, sera accompagné d’une ambiance musicale de style lounge. À partir du parc des Éclusiers, jusqu’au coin de la rue Richelieu et Saint-Georges en passant par les rues Champlain et Saint-Jacques, un plafond lumineux vous guidera dans la découverte du quartier, de jour comme de soir.

Églises illuminées

Durant deux fins de semaine, des oeuvres numériques mettront en lumière l'histoire et le patrimoine des églises Saint-Athanase et Sainte-Marguerie-de-Blairfindie.

Encore peu vu dans la région, le mapping vidéo, aussi appelé projection architecturale ou fresque lumineuse, permettra de projeter du contenu vidéo sur les structures.

Les oeuvres ont été conçues spécialement pour les silhouettes des deux bâtiments. Elles joueront en boucle toutes les 15 minutes, appuyée par une bande sonore originale. Celle de l'église Saint-Athnase, sur la 1e Rue, sera présentée les 14, 15, 16 et 17 octobre de 18h30 à 21h30.

Un conte fantaisiste inspiré de personnages importants, comme Louis Cyr et Joséphine Marchand-Dandurand, sera présenté à l'église Sainte-Marguerie-de-Blairfindie sur le chemin du Clocher, dans le secteur L'Acadie, les 21, 22, 23 et 24 octobre de 18h30 à 21h30.



L'organisme la Cargaison | Collectif créatif travaille également avec les élèves de 5e secondaire de l’école secondaire Marcellin-Champagnat du cours «Médias des communications». Ils pourront découvrir des techniques et des approches de création de pointes en plus de participer à une partie de la production du projet.