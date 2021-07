Un Montérégien parcourt 4700 km à vélo pour la Fondation Véro et Louis

Dominic Labonté, a enfourché son vélo le 17 juillet de Sainte-Julie à destination de Gaspé, pour la Fondation Véro et Louis , qui offre des milieux de vie inclusifs pour les personnes autistes.

Il parcourra tout près de 5000 kilomètres et recueille des dons pour la fondation, pour que d'autres maisons pour cette clientèle soient créées.

À ce jour, il a amassé un peu plus de 5000$. Vous pouvez l'aider et contribuer à la cause de la Fondation en cliquant sur le lien suivant .

Et le périple est long et parsemé de pluie jusqu'ici: il s'est rendu dans le nord du Québec, avant de faire demi-tour pour se diriger vers Chibougameau.

Il prévoit ensuite se rendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean et repartir vers la Gaspésie.

Une première en Montérégie

Lui-même atteint d'une forme du spectre de l'autisme (syndrome d'Asperger), Dominic Labonté veut aussi sensibiliser la population face à l'isolement et aux difficultés d'adaptation.

En juin, la Fondation inaugurait sa première maison spécialisée à Varennes, en Montérégie.

Elle s'adresse à des personnes autistes de 21 ans et plus et le cout total de la construction et de l'aménagement intérieur et extérieur s'élève à plus de 5 millions de dollars.