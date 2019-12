Un moratoire demandé sur l'abolition de trois techniques au cégep

La Fédération nationale des enseignants du Québec accuse le ministère de manquer de transparence dans la révision des programmes collégiaux. Une centaine d'enseignants des cégeps ont manifesté ce matin à Montréal et Québec, en marge d'une réunion du comité national des programmes d'études professionnels et techniques, pour demander un moratoire sur l'abolition annoncée de trois programmes techniques.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur souhaite remplacer les techniques de Bureautique, de Comptabilité et gestion et de Gestion de commerces par un programme unique « polyvalent ». Ces deux derniers programmes sont notamment offerts aux cégeps de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, mais à bien d'autres endroits aussi.

La Fédération dénonce que les enseignants et employeurs visés soient souvent tenus à l'écart des consultations avant la prise de décision et craint des impacts pour les étudiants et les régions. Les régions éloignées et les femmes, surreprésentées dans ces programmes, seront les plus touchées, selon la Fédération.

« Les programmes qui sont en place actuellement, même s'ils ont besoin d'être révisés, sont qualifiants. Si on les remplace par un seul programme unique, ça va devenir trop générique. [...] On risque d'envoyer, notamment en bureautique, des gens vers des filières d'études professionnelles, ce qui empêche de l'avancement sur le plan professionnel et sur le plan salarial, ou sinon, à l'opposé, vers l'université, où c'est beaucoup plus cher, et il faut dire que les centres universitaires sont surtout concentrés dans les grandes villes. » - Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la Fédération

La Fédération demande aussi un Comité national de programmes sur lequel siègerait un enseignant de chacun des cégeps qui offre ces programmes. Le syndicat ressent cette volonté de rationaliser dans d'autres programmes et craint que ces décisions ne soient purement économiques.

Une prochaine rencontre est prévue en mai 2020 pour discuter de l'avenir des trois programmes visés. S'ils ont a disparaitre, ça ne sera pas avant 2021 puisque c'est un long et complexe processus.