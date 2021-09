Un motocycliste dans un état critique après un accident à Saint-Hubert

Un motocycliste de 73 ans est dans un état critique après avoir été impliqué dans une sortie de route vers midi 40 sur la route 116 à Saint-Hubert. C'est tout juste à la bretelle menant à l'autoroute 30 Ouest (qui est fermée jusqu'à nouvel ordre), tout près de la limite de Saint-Bruno.

Il serait le seul impliqué et aurait perdu la maitrise de son engin, à l'angle de la route 116 et de l'autoroute 30 Ouest.

Il y a une congestion importante dans le secteur de la 116 et ça risque d'être pour un bon bout de temps, les policiers du Service de police de Longueuil sont sur place pour faire l'enquête.

L'agent Francois Boucher du Service de police de Longueuil explique ce que l'on sait à ce moment-ci.

Malheureusement, l'homme de 73 ans est dans un état critique et l'on craint pour sa vie. La vérification et l'analyse de la scène sont en cours: est-ce un problème mécanique? Est-ce que l'homme a été victime d'un malaise? Il est trop tôt pour se prononcer et c'est pour cela que l'on demande aux automobilistes de nous laisser faire notre travail. On ignore pour combien de temps la fermeture est maintenue».

Agent François Boucher, porte-parole Service de police agglomération de Longueuil