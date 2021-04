Un motocycliste de 65 ans grièvement blessé à Sainte-Marie-Madeleine

Un motocycliste de 65 ans lutte pour sa vie après avoir été impliqué dans un accident sur la route 116 vers 14h50 cet après-midi à Sainte-Marie-Madeleine, dans les Maskoutains après avoir été frappé de plein fouet par un automobiliste.

C'est à l'intersection du Grand Rang (dans le secteur de l'aéroport) et il y a une entrave à prévoir à l'heure de pointe pour permettre le travail des reconstitutionnistes sur place.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, un véhicule traversait la route 116 à partir du Grand Rang vers le sud et n'aurait pas apercu le motocycliste qui arrivait en est

La route 116 dans ce secteur est fermée pour tenter de reconstituer le fil des événements.

L'autre conducteur, celui de la voiture, aurait subi des blessures mineures.

La porte-parole de la Sûreté du Québec Valérie Beauchamp explique ce que l'on sait.

Elle rappelle aussi aux différents usagers de la route (automobilistes autant que les motocylistes, cyclistes et piétons) de respecter le Code de la sécurité routière , surtout avec l'arrivée du beau temps.

«Selon les premières informations, le conducteur n'aurait pas apercu le motocycliste qui arrivait en est et le motocycliste a ensuite été happé. Il a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier pour y traiter des blessures graves et on craint pour sa vie. Il y a une entrave dans ce secteur pour permettre le travail des enquêteurs. C'est une zone de 90 km à l'heure dans ce secteur»

Agente Valérie Beauchamp, porte-parole Sûreté du Québec