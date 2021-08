Un motocycliste perd la vie à Saint-Césaire: la vitesse serait en cause

Un motocycliste de 44 ans de Rougemont a fait une embardée mortelle à Saint-Césaire, hier vers 17h30. Les policiers de la SQ n'excluent pas que la vitesse et un possible dépassement illégal soient en cause.

L'homme était seul sur la moto, personne d'autre n'a été blessé.

Alors qu'il était sur une courbe ascendante en direction sud sur le rang du Haut de la Rivière Nord, il a perdu le contrôle de son engin et a été éjecté de la moto.

L’homme était dans un état critique lorsqu'il a été transporté à l’hôpital du Haut-Richelieu, ayant subi de multiples blessures au haut et bas du corps.

La route a été fermée plusieurs heures dans le secteur, pour permettre le travail des enquêteurs en scènes de collision.

La saison de moto est particulièrement funeste cette année alors qu'en 2020, sur le territoire de la Sûreté du Québec, on recensait 24 collisions et 25 décès. Jusqu'ici en 2021, on rapporte 22 collisions mortelles et autant de décès, en date de la fin juillet.