Un Noël plutôt vert à prévoir cette année dans le sud du Québec

Il y a de bonnes chances qu'on ait un Noël plus vert que blanc dans le sud du Québec cette année. Les météorologues prédisent quelques petites chutes de neige d'ici là, mais ne s'attendent pas à une grosse tempête.



Dans le Sud, quelques flocons vont tomber en fin de semaine, mais avec les températures au-dessus du point de congélation ensuite, ça ne restera pas, notamment à Montréal et en Montérégie. Ces régions sont déjà en retard sur les normales alors qu'on a normalement un bon 7 à 12 centimètres au sol à ce temps-ci de l'année.

Le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault, demeure toutefois optimiste. Il croit qu'il est encore possible d'en recevoir de nouveau d'ici Noël, assez pour couvrir le sol et que ça reste.

« Après cette douceur de la fin de semaine, on va avoir vraiment une semaine assez froide, donc là, il pourrait y avoir un peu de floconade, mais de là à dire qu'on va avoir assez de neige pour pelleter, déblayer, faire des bancs de neige et penser que c'est l'hiver, ce n'est pas certain. » - Simon Legault

En Montérégie par exemple, il annonce 9 degrés dimanche avec de la pluie. Ça chutera à -9 mardi, ce qui est déjà plus propice à des flocons.

COCKTAIL MÉTÉO EN FIN DE SEMAINE

Justement, pour ce week-end, on peut s'attendre à des conditions routières difficiles à plusieurs endroits, les déplacements non essentiels seront donc à éviter.

La faible neige attendue demain matin dans le sud de la province se changera en pluie, puis en pluie verglaçante en après-midi samedi. Tout un cocktail de précipitations nous tombera dessus en raison d'un système dépressionnaire en provenance du sud des États-Unis, du Texas.

« Samedi en Montérégie, on va avoir le système qui arrive et qui amène de la neige au nord vers Sorel et de la pluie au sud, vers la frontière américaine, Saint-Bernard-de-Lacolle. Éventuellement, la partie nord où il y a de la neige, on risque de recevoir de la pluie verglaçante en fin de journée et dans la nuit. On pourrait aller chercher un 5-6 millimètres. S'il n'y a pas eu tant de neige que ça avant, ça peut être assez glissant. » - Simon Legault, météorologue

Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux dans plusieurs secteurs du Québec. D'autres régions vont recevoir de la pluie verglaçante ou de la pluie, alors que les autres devront sortir leurs pelles.

« Si on va plus vers Québec ou si on va en Mauricie, plus haut, on risque d'avoir de la neige. Il y a des endroits qui vont avoir de 15 à 30 centimètres, même Charlevoix, peut-être jusqu'à 40 centimètres en fin de semaine donc il y a une panoplie de phénomènes attendus. Là où il y aura beaucoup de neige, il y aura probablement de la poudrerie, donc les déplacements vont être aussi compliqués. » - Simon Legault

Visitez le site web d'Environnement Canada pour connaître les prévisions pour votre région.