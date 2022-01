Un nouveau site de vaccination à Beloeil et les doses de rappel devancées

Dans le but d'accélérer la vaccination, un cinquième site de vaccination verra le jour à Beloeil, le 14 janvier. L'autre bonne nouvelle, c'est que si vous ne l'avez pas reçu, la dose de rappel est devancée pour certains groupes d'âge.

C'est le 5e site de vaccination sur le territoire du CISSS Montérégie-Est, au Mail Montenach dans l'ancien local du Dollorama.

Vous pouvez vous rendre sur le site de Clic Santé pour prendre rendez-vous dès maintenant puisque le calendrier des groupes est maintenant devancé par la Santé publique.

Pour l'instant, les 50 ans et plus peuvent prendre rendez-vous mais demain, ce sera au tour des 45 ans et plus.

Puis, le 12 janvier, ce sera les 35 ans et plus et le 14, les 25 et plus.

Et si vous le pouvez ou que vous avez du temps, le CISSS Montérégie-Est a bien besoin de personnel pour vacciner pour ce nouveau centre, vous pouvez postuler via le site JeContribue .