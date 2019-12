Un octogénaire de Saint-Jean en résidence serait mort d'hypothermie

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et le Bureau du coroner sont chargés de faire la lumière sur le décès d'un octogénaire, survenu mercredi soir, à l'extérieur de la Résidence Jacques-Cartier.

La police a fait un examen préliminaire de la dépouille et l'agente Isabelle Poirier précise qu'il serait «possiblement» décédé d'hypothermie.

Son identité a été confirmée dans les dernières heures: il s'agit de M. Jean-Guy Pronovost, 88 ans.

Dans les prochains jours, on doit faire une analyse des caméras de surveillance à l'extérieur de l'établisssement.

Selon l'agente Isabelle Poirier, un appel est entré vers 22h26 mercredi signalant que l'on avait perdu la trace de l'homme de 88 ans, souffrant d'Alzheimer. Après un ratissage dans le secteur, il a été localisé aux abords immédiats de la résidence, au sol.

On ignore toujours depuis combien de temps il était à l'extérieur et pourquoi il était sorti.

Les premiers répondants ont aussitôt pris ses signes vitaux, puisqu'il était inconscient et les paramédics y sont allés de manoeuvres de réanimation. Il a été transporté d'urgence à l'Hôpital du Haut-Richelieu et c'est un peu plus tard que son décès a été constaté.

Le Bueau du coroner doit donc statuer sur la cause officielle du décès de l'homme.