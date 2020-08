Un pas de plus vers le 'quartier Alzheimer' à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le tout premier «village Alzheimer», un quartier sécurisé pour les personnes ayant des troubles cognitifs, qui verra le jour au Québec sera situé dans le quartier Saint-Gérard de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une première en Amérique du Nord.

Un terrain d'Hydro-Québec d'un million de pieds carrés au coin du boulevard de Normandie et de la rue Gaudette a été ciblé. Il fait actuellement l'objet de travaux de décontamination. Il sera acquis par la Ville, alors qu'il est adjacent à un parc municipal.

Le Faubourg Soins et Sérénité, une coopérative projet-pilote créée par la Fondation québécoise de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, y sera construit.

À terme, 30 maisons de 9 chambres y seront notamment érigées pour les gens atteints de troubles cognitifs, avec des accès contrôlés, tout près de commerces de proximité. Il y aura aussi une Maison Gilles-Carle pour offrir du répit aux proches aidants en plus de maisons bigénérationnelles.

« On ose, c'est une première, en vue de maintenir à domicile si on peut dire des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, du début jusqu'à la fin de la maladie, dans un contexte de liberté, pour améliorer les conditions de vie et d'hébergement. »

- Robert Larue, directeur général de la Fondation québécoise de la maladie d'Alzheimer