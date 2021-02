Un pas de plus vers une zone d'innovation en sécurité dans le Haut-Richelieu

L'organisme NexDev-Développement économique Haut-Richelieu dépose officiellement sa demande au ministère de l'Économie afin d'obtenir une zone d’innovation en «sécurité» dans le Haut-Richelieu. Un décision du gouvernement est attendue dans ce dossier prochainement.

Saint-Jean-sur-Richelieu, ville garnison, compte déjà sur un solide bassin d’entreprises et d’institutions œuvrant dans le domaine de la sécurité mais l'obtention de ce titre permettrait de pousser les investissements privés et les solutions innovantes beaucoup plus loin.

La demande a été formulée en partenariat avec la MRC, la Ville de Saint-Jean, la Chambre de Commerce et InnoSecur.

La zone d’innovation du Haut-Richelieu comprendrait des activités aéroportuaires, la gestion des opérations de l’incubateur et l’implantation d’un guichet unique de services économiques, le tout dans contexte de développement durable.

L'organisme souhaite aussi créer un Campus en sécurité publique et civile afin d’en faire un levier de croissance économique.

Selon le plan du gouvernement, dans les régions du Québec, les zones d’innovation attireront des talents, des entrepreneurs, de grands donneurs d’ordres dans des créneaux spécifiques.

L'emplacement stratégique près de Montréal, d'un aéroport et de deux postes frontaliers fait du Haut-Richelieu un emplacement de choix pour une telle zone, formule NexDev dans sa demande.

L'objectif est clair: en 15 ans, on veut créer 45 nouveaux projets d’investissements, pousser la recherche et la commercialisation des innovations dans le domaine de la sécurité publique et civile.

Si tous les projets se concrétisent, on vise aussi une hausse de 30 % des emplois manufacturiers sur le territoire pour un total d’environ 1 750 emplois directs et 3 289 emplois indirects.

Voici d'ailleurs une vidéo explicative du projet disponible sur le site de NexDev