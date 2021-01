Un petit 20 qui fera la différence pour...l'économie johannaise

Une nouvelle initiative citoyenne voit le jour à Saint-Jean-sur-Richelieu pour promouvoir l'achat local: un «ptit 20 pour chez nous». Les 29-30 et 31 janvier, les consommateurs sont invités à faire un achat de repas ou de biens divers dans un commerce johannais pour créer un effet de levier dans l'économie.

C'est une initiative pilotée par deux Johannais qui ont à coeur la vitalité des commerces locaux et de proximité, William Julien et Christian Boudrias.

Elle est complètement indépendante à la campagne de Soyezlocal.ca de la Chambre d'Industrie et de Commerce du Haut-Richelieu mais devient complémentaire.

Le principe est simple: les Johannais et Johannaises sont invités à dépenser au moins 20$ dans un des commerces de la ville (qu'il soit une propriété 100% johannaise ou un franchisé local), à prendre une photo de l'achat (restaurant, vêtements et autres) et à le poster sur les médias sociaux avec la mention #unptit20pourcheznous.

Il n'y a pas d'objectif de participation mais Christian Boudrias explique que l'on souhaite aussi favoriser les nouvelles découvertes et raffermir le sentiment d'appartenance des gens envers leurs commerces qui sont durement touchés.

«William Julien et moi ne faisons pas ça pour le compte de personne: c'est vraiment une initiative 100% citoyenne et l'argent reste dans la communauté. Il s'agit simplement d'encourager le dépanneur d'ici, le commercant, le franchisé et de prendre une photo pour donner le goût aux autres citoyens de découvrir de nouveaux produits et que l'argent soit réinvesti ici. On sait que des commercants préconisent la livraison ou le ramassage sans contact. J'aimerais bien que les gens sortent de leur confort: qu'ils découvrent par exemple chez Librairie Bouc-Émissaire, la Fabrique à saucisses. Il y a des commercants qui font des spéciaux spécialement pour l'événement, notamment Érablement bon et Signé Guillet et d'autres veulent emboîter le pas.» Christian Boudrias, instigateur de #unptit20pourcheznous

En plus d'assurer la survie des commercants, l'événement permettra d'avoir un impact sur les employés et commercants du milieu, alors que la pandémie a des effets parfois dévastateurs sur certains pans de l'économie. Il n'est pas exclu que le mouvement soit prolongé si le tout fonctionne bien