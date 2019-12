Un piéton heurté par une remorqueuse à Saint-Michel succombe

Un homme de 57 ans a succombé à ses blessures après avoir été frappé par une remorqueuse à plateforme hier soir dans l'arrondissement Saint-Michel, à Montréal.

L'accident est survenu dans le stationnement d'un commerce non loin du boulevard Industriel et du boulevard Saint-Michel, vers 17h45. Selon toute vraisemblance, la victime était un client du commerce et il s'agit d'un simple accident.

« C'est un piéton, un homme âgé de 57 ans, qui se trouvait non loin de la remorque. Selon les premières constations et les informations, l'homme aurait fait une chute non loin de la remorque, et au moment où le conducteur de la remorque effectuait un virage, il n'aurait pas vu le piéton en question et l'aurait heurté. » - Jean-Pierre Brabant, relationniste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

L'homme a été transporté au centre hospitalier où il est malheureusement décédé en soirée.

Le SPVM poursuit son enquête pour comprendre les circonstances exactes de l'événement.

Le conducteur de la remorqueuse, un homme dans la vingtaine, a subi un choc nerveux. Il a été rencontré par les policiers, tout comme des employés du commerce. Les images des caméras de surveillance seront consultées et le tout sera analysé pour tenter d'expliquer les causes de l'accident.

Il y aura aussi une inspection mécanique sur le véhicule, comme c'est le cas dans tous les événements avec décès.