Un poids lourd fait demi-tour en plein milieu du pont Jacques-Cartier

Il y a moins de circulation sur nos routes en raison de la pandémie et certains en profitent pour se permettre toutes sortes d'actions imprudentes.

C'est le cas d'un camionneur en provenance de la Rive-Sud, qui a jugé bon de faire demi-tour... en plein milieu du pont Jacques-Cartier, à Montréal. Il a réalisé sa dangereuse manoeuvre vers 9h35 mercredi matin, à la hauteur de la sortie Jean-Drapeau. On ignore ce qui a motivé sa décision.

Le conducteur de l'Ontario a carrément bloqué temporairement les 5 voies du pont avec sa remorque de 53 pieds, ce qui aurait pu entraîner une collision alors que le tronçon n'était pas fermé à la circulation. Heureusement, ce n'est pas arrivé alors qu'aucun véhicule n'était aux alentours au moment des faits.

Le camionneur n'a pas réussi à échapper à la vigilance de la Sûreté du Québec. Diverses caméras surveillent la circulation sur les ponts, et le préposé de la SQ, qui est responsable des opérations des caméras des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, l'avait remarqué.



Il a été localisé et son action imprudente va lui coûter cher. Les policiers lui ont remis un constat d'infraction de 1 546$, assorti de 4 points d'inaptitude.