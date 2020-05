Un présumé pédophile de Longueuil aurait fait plusieurs victimes

La police de Longueuil cherche à identifier d'autres potentielles victimes d'un présumé pédophile de 43 ans, qui auraient commis plusieurs gestes à caractère sexuel contre des jeunes entre 2011 et aujourd'hui.

Denis Boily fait face à 19 chefs d'accusation, dont plusieurs chefs d'agression sexuelle, ainsi que d'incitation à des contacts sexuels, d'avoir touché une partie du corps d'une personne de moins de 16 ans à des fins d'ordre sexuel, ainsi que de voies de fait. Ces crimes auraient été commis entre 2011 et aujourd'hui.

Déjà, six présumées victimes ont été identifiées. Toutefois, certains éléments laissent croire à la police de Longueuil que Boily pourrait en avoir fait d'autres à des époques et dans des circonstances différentes, notamment à Longueuil mais également dans la région de Saguenay.

« Les agressions auraient majoritairement eu lieu à son domicile. Il a résidé sur les rues de Bruges, Lavallée et Notre-Dame-de-Grâce à Longueuil. Déjà, six victimes ont été rencontrées jusqu'à présent dans le dossier. Pour la plupart, ce sont de jeunes garçons âgés entre 5 et 15 ans, mais on n'exclut pas la possibilité que de jeunes filles aient été également victimes, parce qu'il y en a parmi les six victimes jusqu'à présent. »

- Marie Beauvais Lavoie, porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil