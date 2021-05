Un projet d'usine de substrat à Saint-Roch qui continue de diviser

Des citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu sont toujours farouchement opposés à la venue d'une usine de compost de Champag sur le site de l'ancienne sablière Collette, sur la Côte-Saint-Jean. Ils attendent toujours les conclusions d'une enquête de la Commission de protection du territoire agricole sur l'usage que l'entreprise veut en faire.

Cette fois-ci, des cartes postales seront envoyées aux nouveaux citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu, Contrecoeur et ailleurs en Montérégie pour contester le projet.

Les élus, comme le ministre de l'Agriculture André Lamontagne et le député Jean-Bernard Émond recevront aussi de ces cartes.

Selon le porte-parole Patrick Ney, des citoyens choisissent de s'y établir mais sans savoir qu'une usine importante doit venir s'y établir.

Et il y a des craintes pour les odeurs nauséabondes de fumier, la fréquence des activités de camionnage et la possible contamination de l'eau.

La Cour suprême a déjà refusé d'entendre la cause de Saint-Roch qui s'oppose fermement à cette nouvelle usine. L'usine évalué à 28 millions de dollars produirait le subtstrat qui permet la culture de champignons et créerait une vingtaine d'emplois, selon le promoteur Agnesh Marsonia.

Une pétition de 3500 noms a été déposée au conseil municipal mais l'entreprise persiste et signe avec son projet en alléguant qu'il s'agit d'un projet agricole

Par contre, comme l'explique le porte parole de Stoppons l'usine Champag Patrick Ney, la mobilisation ne s'arrêtera pas là. Selon lui, la qualité de vie des citoyens actuels et futurs citoyens est en jeu de même que leur quiétude.

«Les cartes postales informeront les gens sur ce qui les attendent, advenant la venue de cette usine. Il y a beaucoup de nouveaux citoyens dans la région et ils seront invités à en envoyer à leur député. Cette première opération de cartes postales, c'est ce qu'il y a de plus gentil: s'il faut bloquer l'autoroute 30, nous allons le faire. Il est très clair qu'il n'y aucune acceptabilité sociale et il est temps que quelqu'un mette ses culottes et tranche» Patrick Ney, porte-parole collectif «Stoppons l'usine de Champag de Saint-Roch-de-Richelieu»

Par ailleurs, l'actuel président de la Commission de protection du territoire agricole, Stéphane Labrie est saisi du dossier et selon Patrick Ney, une enquête doit venir confirmer une bonne fois pour toute s'il s'agit d'un développement industriel ou d'une usine agricole.