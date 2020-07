Un réseau de vente de stupéfiants destiné à des mineurs démantelé à Longueuil

Le Service de police de Longueuil a démantelé un réseau de vente de stupéfiants destiné à des mineurs dans les dernières heures. 3 hommes d'une quarantaine d'années et une femme de 37 ans font face à la justice dans cette histoire.

Mardi, après de l'information obtenue de citoyens, les policiers effectuait une perquisition en matière de stupéfiants sur la rue Labonté et le boulevard des Ormeaux à Longueuil.

À ces adresses, les policiers ont saisi plus de 2000 dollars en argent, 4 grammes de cocaïne, 85 comprimés de métamphétamines, plus de 600 grammes de cannabis et un pistolet de calibre 22.

La valeur totale des biens saisis s’élève à plus de 9000 $ et l'enquête démontre bien que cette drogue était destinée à être écoulé auprès de mineurs, dans différents milieux.

Patrick Galarneau, 44 ans, Pierre Jr Martel 41 ans, Dominic Boudreault 42 ans et une femme âgée de 37 ans font face à diverses accusations dans ce dossier dont trafic de stupéfiants et de possession dans le but d'en faire le trafic.

i-stock

Dans ce dossier, Galarneau est aussi accusé de possession d'une arme à autorisation restreinte et d'entreposage négligent d'une arme à feu.

L'identité de la femme appréhendée n'est pas encore connue, elle devra comparaître ultérieurement au palais de justice de Longueuil.

Il semble aussi que les suspects sont tous connus des services policiers.

Le Service incite d'ailleurs la population à contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500 pour signaler l'activité criminelle sur le territoire