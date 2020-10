Un Salon du véhicule électrique en mode 100% virtuel à Saint-Hyacinthe

Ce sera une première au Canada: le Salon du véhicule électrique Desjardins de Saint-Hyacinthe sera cette année 100% en mode virtuel, les 22-23-et 24 octobre 2020. Malgré la pandémie, l'intérêt pour les voitures et le transport électrique ne semble pas se démentir en Montérégie.

Il sera donc possible de participer à l'événement au www.salonelectrique.com.

Malgré la pandémie, le sujet des voitures électriques intéressent les Montérégiens: au 30 juin 2020, 28% de tous les véhicules électriques immatriculés au Québec sont en Montérégie, selon l'Association des véhicules électriques du Québec. Concrètement, c'est un peu plus de 20 925 véhicules électriques.

Quant au nombre de bornes de recharge, il s'accroît d'année en année: toujours selon l'AVEQ, 5423 personnes ont une borne de recharge à la maison ou au travail.

L'an dernier lors de l'événement, 15 436 personnes ont assisté au salon à Saint-Hyacinthe et 2000 personnes ont fait l'essai d'une voiture électrique.

Plus de 600 essais de petits modes de transport électrique ont été effectués sur une piste dédiée.

Cette année, en virtuel, 15 manufacturiers de voiture différents de la région de Saint-Hyacinthe seront en ligne et les internautes pourront s'inscrire pour un essai routier tout au long du weekend.

On pourra aussi poser des questions de toutes sortes notamment à Daniel Breton, blogueur et consultant en matière d’énergie, d’environnement et d’électrification des transports

Comme le souligne l'organisateur Jean-Pierre Julien, on veut en faire un carrefour virtuel, un forum pour découvrir les nouveautés.

«L'ouverture officielle se fera avec une conférence en ligne avec l'expert Daniel Breton. Les gens pourront aller sur le site, en élaboration, pour cliquer sur les véhicules, poser la question et le site demeurera actif pour 1 an. Nous ajouterons de nouveaux essais, des capsules pour que les gens aient de l'information régulièrement sur les voitures électriques. Les gens pourront aussi avoir accès au «chat» pour poser toutes leurs questions» Jean-Pierre Julien, organisateur du Salon du Véhicule Électrique Saint-Hyacinthe

Il y aura aussi des conférences sur l'électrification des transports et vidéos sur les exposants.

Il semble toutefois que les manufacturiers de voitures électriques ou hybrides, en raison des délais de production, de la COVID-19 ou pour l'obtention de pièces, ne fournissent pas à la demande.

«C'est un problème temporaire mais il manque de voitures électriques. La production a été retardée chez certains manufacturiers, les gens attendent parfois 4-5 ou 6 mois. Les manufacturiers ont parfois des difficultés à livrer dans les temps requis mais on pense que c'est temporaire» Jean-Pierre Julien, organisateur Salon du Véhicule Électrique Saint-Hyacinthe

AVEC: Répartition des véhicules électriques et hybrides par régions et villes