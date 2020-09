Un succès pour le Piko Parc à Saint-Jean-sur-Richelieu

L'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu qualifie de succès son initiative de Piko Parc, malgré un faible achalandage.

22 films et spectacles à voir dans le confort de votre voiture ont été présentés sur deux mois, sur le site de l'aéroport. Ça s'est terminé samedi.

Le Piko Parc a attiré seulement de 40 à 50 % de l'achalandage visé par l'organisation, car « les gens étaient frileux et imprévisibles ». Toutefois, ce niveau d'achalandage s'est répété dans tous les nouveaux événements au Québec, selon l'organisation.

La Nuit magique de vendredi, annoncée à la dernière minute la semaine dernière, a attiré les foules avec ses ballons retenus au sol et illuminés, pour bien terminer l'été.

Si l'achalandage peut paraître décevant, la coordonnatrice communications et marketing pour l'International de Montgolfières, Geneviève Côté, croit qu'il faut voir plus loin que les chiffres pour évaluer le succès de l'initiative.

« Ça nous a permis non seulement d'offrir du travail à des gens de la région, offrir une vitrine culturelle aux artistes qui n'avaient pas performé pendant plusieurs mois, honorer nos engagements auprès de nos partenaires en termes de visibilité, mais évidemment, la priorité, offrir du divertissement sécuritaire à un faible coût aux gens de la région. Ça, on a tout réussi cela. [...] Les gens qui sont venus, on les a sondés par la suite et ils n'en revenaient pas de la qualité de l'image, de l'expérience sécuritaire, la logistique. On a offert un produit de qualité fidèle aux habitudes de l'International. »

- Geneviève Côté