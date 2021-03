Un tintamarre pour des enseignants à bout de souffle de la Montérégie

Des enseignants du primaire et du secondaire affiliés à la CSQ insatisfaits des dernières offres patronales tiennent aujourd'hui 2 marches «carnavalesques» et très colorées à Chambly et Saint-Hyacinthe. Des professeurs du Haut-Richelieu, de l'Ouest de Montréal, de Val-Maska (St-Hyacinthe), de Vaudreuil et du Syndicat Champlain disposent de 5 jours de grève votés en janvier et février.

Les enseignants arborent aujourd'hui des couleurs vives et des percussionnistes sont en action devant les bureaux de la députée Chantal Soucy et du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge à Chambly à 13h.

C'est une action de visibilité et non pas une grève tournante.

Le personnel enseignant réclame notamment des améliorations significatives pour offrir de meilleurs services aux élèves en difficulté.

Il exige aussi un allègement de la tâche et de meilleurs salaires. Les professeurs sont sans convention collective depuis le 31 mars 2020.

Ce n'est pas le premier geste d'éclat de ce syndicat dans les dernières semaines: la FSE-CSQ distribuait symboliquement, le 25 février dernier, du popcorn devant l'Assemblée nationale, en affirmant que le gouvernement a trouvé l'argent pour compenser les propriétaires de salles de cinéma privés de ventes de produits de concession.

Caroline Manseau, vice-présidente au Syndicat CSQ-Champlain.

«Ca suffit le carnaval! C'est pour ça que nous marchons dans les rues aujourd'hui et que nous faisons du bruit, pour que le gouvernement bouge. Nous sommes les professeurs les moins bien payés au Canada. Il faut dégager du temps aux enseignants pour qu'ils puissent travailler. Une meilleure composition des classes est aussi un enjeu majeur où ca ne bouge pas à la table. Vous nous entendrez pas mal dans les prochaines semaines. Nous avons modulé nos demandes, nous devons être créatifs mais la pénurie sévit et il faut agir et que ça se voit à la table de négociation» Caroline Manseau, vice-présidente Syndicat Champlain

Et la qualité de l'air dans les écoles?

Par ailleurs, à l'extérieur de cette négociation, la CSQ demande aussi au gouvernement des réponses claires du gouvernement quant à la qualité de l'air dans les classes.

Des tests ont été réalisés dans les dernières semaines, mais la centrale syndicale presse le ministère de l'Éducation de l'aviser de ces résultats pour que l'on puisse réagir rapidement.

S'il devait y avoir des classes où la qualité de l'air ne respecte pas les standards, les employés demandent à ce que des correctifs soient apportés, quitte à prioriser le télétravail.

Rappelons que CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation.

Jean-François Desaulniers Bell Media-Des enseignants du Syndicat Champlain sont masqués pour manifester à Saint-Hyacinthe