Un tout nouveau centre de distribution pour Viandes Maska en 2022

L’entreprise maskoutaine Les Viandes Maska aura un nouveau centre de production dans le parc industriel Olivier-Chalifoux, à Saint-Hyacinthe. L'investissement de 3,2 M$ était devenu nécessaire puisque l'entreprise doit gérer une importante croissance depuis quatre ans et les locaux actuels ne répondaient plus à cette demande.

L'entreprise est un joueur très important de la vente et distribution de charcuteries, viandes et viandes retransformées en Montérégie. Elle dessert plusieurs restaurants, hôpitaux, écoles et boucheries notamment.

Un terrain de 3 500 mètres carrés (38 000 pieds carrés), soit pas tout à fait un terrain de football, sur l’avenue Bérard.

La nouvelle unité de production et distribution permettra de tripler l’espace d’entreposage de l’entreprise, par rapport à ses installations actuelles du boulevard Laframboise.

La construction, qui a débuté il y a quelques semaines, devrait être terminée d'ici le début de la prochaine année.

Le site regroupera les 15 employés de même que l’ensemble des activités de Viandes Maska.