Un tout nouveau centre sportif en 2024 à Saint-Hyacinthe

Bonne nouvelle pour les sportifs de la région et les adeptes de cheerleading: si tout va comme prévu, un nouveau Centre sportif incluant les activités de Pro Cheer All stars verra le jour en 2024 sur la rue Martineau (voisin du parc les Salines). On y trouvera aussi des services professionnels en kinésiologie et en nutrition.

Elles sont plus de 200 adeptes à faire du cheerleading à Saint-Hyacinthe et depuis plusieurs années que la directrice du Club Jessika Gardner cherchait un lieu permanent pour permettre la tenue des activités.

La période de la pandémie lui a aussi permis de réfléchir sur une offre de services élargie pour les Maskoutains, en ajoutant un centre de golf intérieur et un espace pour pratiquer le crossfit.

À terme, sur 10 000 pieds carrés et sur 2 étages, il y aura un centre d'entrainement, un centre de développement moteur pour les enfants du préscolaire et des kinésiologues et professionnels, tous sous un même toit

Jessika Gardner est porteuse du projet et directrice de Pro Cheers Cheerleeding.

Heureusement, Jessika Gardner peut compter sur bon nombre de partenaires comme Desjardins, la Ville et Saint-Hyacinthe Technopole notamment.

Jean-Francois Desaulniers-C'est tout juste à côté du parc Les Salines que sera construit un nouveau centre sportif à Saint-Hyacinthe.