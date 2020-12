Un triennal axé sur l'entretien et la gestion de l'eau à Saint-Hyacinthe

La Ville de Saint-Hyacinthe adoptait hier un plan triennal d'immobilisations de 136,4 millions de dollars pour 2021-2023. Dans l'intervalle, la Ville souhaite réaliser 223 projets mais l'administration ne se lance pas dans les projets majeurs mais surtout dans le maintien et la réfection des infructures.

Il faut savoir que la Ville a voulu jouer de prudence avec 63% des projets qui sont en entretien et 37% en développement de nouvelles infrastructures.

À preuve, on doit réaliser 145 projets en 2021 pour 51,7 millions de dollars, une diminution de 44% par rapport à 2020 (39,9M$ de moins).

La restauration du Stade L.-P. Gaucher est une des priorités qui débutera en 2021 et s'étalera sur 5 ans, il s'agit d'un un projet de 11,7 millions de dollars. En 2021, on devrait entre autres d'abord rénover la toiture du bâtiment.

La Ville investira 4,7 millions de dollars dans l'acquisition et la requalification d'immeubles.

4,2 millions seront aussi investis pour la réfection des pavages, des trottoirs et de bordures. Les interventions seront choisies en février par l'administration de Claude Corbeil.

La Ville prévoit aussi la conversion du réseau d'éclairage décoratif et sportif au DEL et la réfection de toitures ainsi que l'acquisition d'immeubles.

Un nouveau module de jeux d'eau évalué à 1 million de dollars sera aussi acquis pour le parc des Salines.

On attend d'ailleurs, pour réaliser tous ces projets des subventions du provincial de l'ordre de 10,4 millions de dollars.

Par contre, le projet de réaménagement de la Promenade Gérard-Côté ne s'y trouve pas: cela ne veut pas dire que la Ville le place sur la voie d'évitement puisqu'il permettra, selon le maire, de voir de nouveaux investissements émerger près du centre-ville et du Centre des Arts.

Il y a d'ailleurs déjà des sommes allouées aux plans et devis pour la Place des spectacles en 2021, un bon signe que le projet est en voie de cheminer.

«Avec le contexte actuel de la pandémie, ca ne pas vite comme on le voudrait pour les subventions. J'ai récemment encore parler du dossier avec la députée Chantal Soucy mais c'est encore une priorié. Nous sommes prêts à scinder le projet en deux: débuter de la bibliothèque et en faire la moitié, surtout que nous devons faire la Place des spectacles. La Promenade, pour nous, est un levier pour faire arriver des investissements dans le secteur. Le jour où le fédéral et le provincial arriveront avec 20 millions, vous pouvez être certain que le conseil en trouvera 10 millions pour le faire»

Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe